Inter Napoli dove vederla | Sky o DAZN?

Inter-Napoli, uno dei match più attesi della stagione, può essere seguito tramite le piattaforme ufficiali Sky e DAZN. Entrambe offrono la copertura della partita, permettendo agli appassionati di seguire il confronto in diretta e in alta qualità. La scelta tra i due servizi dipende dalle preferenze personali e dall’abbonamento già attivo. Verifica sempre le eventuali variazioni di programmazione o disponibilità.

Inter Napoli dove vederla. Inter e Napoli si preparano a inaugurare il girone di ritorno della Serie A 202526 con una sfida di grande richiamo. Il big match è in programma domenica 11 gennaio alle ore 20:45 e andrà in scena nella cornice di San Siro, con punti pesantissimi in palio nella corsa ai vertici della classifica. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguirla comodamente tramite l'app disponibile sulle smart TV oppure in streaming su PC, smartphone e tablet, senza alcuna possibilità di visione in chiaro o su altre piattaforme televisive.

