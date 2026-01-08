L’attesa per la sfida tra Inter e Napoli si fa complicata, con Antonio Conte che non si arrende. Tuttavia, le assenze dei partenopei, che potrebbero arrivare a otto, aggravano la situazione. La continua emergenza di infortuni e indisponibili evidenzia le difficoltà di una squadra che, giorno dopo giorno, si trova a dover affrontare una situazione sempre più complessa.

Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, la situazione relativa agli indisponibili del Napoli diventa sempre più grottesca. Ieri, contro il Verona, a disposizione di Conte c’erano otto giocatori e due di questi erano i giovanissimi Vincenzo Prisco ed Emmanuel De Chiara. Gli infortunati? Anche ieri, ben otto: De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Neres, Lukaku, Beukema, Vergara e Ambrosino. In tal senso, è stata emblematica la dichiarazione di Conte in conferenza al termine del match, che ha sottolineato la peculiarità di dover far entrare dei difensori per ribaltare una partita: «Oggi è stato strano dover ribaltare il risultato facendo entrare dei difensori; è stata la prima volta che mi è accaduto in carriera». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inter-Napoli, Conte non molla, ma ha le pile scariche: gli assenti potrebbero essere otto

