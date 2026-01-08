L’Inter si prepara alla prossima sfida contro il Napoli, con attenzione anche al rientro di Darmian. Dopo la vittoria contro il Parma, i nerazzurri continuano a lavorare per migliorare la propria prestazione e mantenere l’andamento positivo in campionato. La sfida con i partenopei rappresenta un importante banco di prova, in un momento in cui la squadra si prepara a consolidare il proprio percorso stagionale.

La vittoria con il Parma è passata in archivio e per l’Inter non c’è tempo di fermarsi. Il successo messo a referto all’Ennio Tardini ha dato ulteriori certezze ai nerazzurri, autori di una prestazione convincente dal punto di vista del ritmo e delle occasioni create. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, dando prova di essere di fatto la squadra da battere nella lotta per lo Scudetto. La prossima sfida è quella con il Napoli, in programma domenica 11 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza per il primo turno del girone di ritorno. Un test fondamentale, contro una diretta concorrente per il titolo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Napoli all’orizzonte: non solo Darmian di rientro

Leggi anche: Napoli, non solo Lukaku e De Bruyne: all’orizzonte il rientro di un altro big

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: scambio con la Juventus all’orizzonte? Le novità su Dumfries e Darmian

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Inter, Calhanoglu e Darmian a Riad coi compagni: le news verso il Bologna in Supercoppa - Nel VIDEO le ultime news da Matteo Barzaghi da Appiano Gentile in vista della semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter. sport.sky.it

Inter, Calhanoglu e Darmian a Riad: il centrocampista in campo nell'eventuale finale - Entrambi sono saliti sull’aereo per Riad, ma non ci saranno nella semifinale del 19 dicembre contro il Bologna. ilmessaggero.it

Inter, Calhanoglu e Darmian partiranno per la Supercoppa italiana in Arabia Saudita: niente da fare per Dumfries - Conto alla rovescia in casa Inter verso la semifinale di Supercoppa italiana contro il Bologna in calendario venerdì sera a Riyadh in Arabia Saudita con calcio d'inizio alle ore 20 ... calciomercato.com

Il Napoli nella serata di domenica sarà ospite dell'Inter, si tratterà del big match della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Antonio Conte recupera due giocatori. - facebook.com facebook

Tabù scontri diretti per l'Inter: contro il Napoli vale come una finale x.com