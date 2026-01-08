Inter Napoli all’orizzonte | non solo Darmian di rientro

L’Inter si prepara alla prossima sfida contro il Napoli, con attenzione anche al rientro di Darmian. Dopo la vittoria contro il Parma, i nerazzurri continuano a lavorare per migliorare la propria prestazione e mantenere l’andamento positivo in campionato. La sfida con i partenopei rappresenta un importante banco di prova, in un momento in cui la squadra si prepara a consolidare il proprio percorso stagionale.

La vittoria con il Parma è passata in archivio e per l’Inter non c’è tempo di fermarsi. Il successo messo a referto all’Ennio Tardini ha dato ulteriori certezze ai nerazzurri, autori di una prestazione convincente dal punto di vista del ritmo e delle occasioni create. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, dando prova di essere di fatto la squadra da battere nella lotta per lo Scudetto. La prossima sfida è quella con il Napoli, in programma domenica 11 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza per il primo turno del girone di ritorno. Un test fondamentale, contro una diretta concorrente per il titolo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

