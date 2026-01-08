Inter Gila nel mirino | Mlacic sempre più vicino

L’Inter mantiene alta l’attenzione sul mercato, con Gila nel mirino e Mlacic sempre più vicino alla società nerazzurra. La sessione di calciomercato prosegue senza ufficializzazioni, mentre la squadra valuta le opportunità per rafforzare la rosa. La situazione rimane in evoluzione, con i tifosi che attendono sviluppi concreti nelle prossime settimane.

La sessione di calciomercato continua, ma l’Inter non ha ancora concretizzato alcun movimento né in entrata e né in uscita. Sotto traccia i nerazzurri starebbero cercando di arrivare ad obiettivi concreti soprattutto per il prossimo futuro. Uno dei profili finito nel mirino di Giuseppe Marotta sarebbe quello di Gila, attualmente alla Lazio. Come riportato da Fabrizio Romano, la Lazio non starebbe prendendo in considerazione la cessione del giocatore già a gennaio, ma il suo addio ai biancocelesti potrebbe essere possibile in estate, visto il contratto in scadenza a giugno del 2026. Su di lui però ci sarebbe anche l’interesse del Milan e un derby di mercato per il classe 2000 non sarebbe di certo da escludere, vista la necessità di entrambe le formazioni di puntellare il reparto difensivo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

