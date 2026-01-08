Inter frenata sull’esterno viola | nessuna trattativa avviata

L'Inter mantiene un atteggiamento di cautela sul mercato degli esterni, senza avviare trattative né accelerare le operazioni. La società sembra preferire un approccio ponderato, evitando decisioni affrettate. Questa linea di prudenza riflette la volontà di valutare attentamente le opzioni disponibili, senza lasciarsi condizionare da voci o pressioni esterne. La strategia attuale punta a mantenere stabilità e a considerare con attenzione le future possibilità di mercato.

Nessuna accelerazione, anzi. In casa Inter prende quota la linea della prudenza sul mercato degli esterni. Il profilo della Fiorentina, accostato ai nerazzurri nelle ultime ore, non convince fino in fondo e al momento non risulta in uscita dal club viola. Da ambienti vicini alla trattativa filtra che l’operazione verrebbe letta più come una soluzione tampone per far fronte all’assenza di Denzel Dumfries, piuttosto che come un investimento strutturale. Una differenza sostanziale rispetto a profili di caratura superiore, come João Cancelo, considerati presente e futuro. La sensazione è che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non vogliano forzare operazioni solo per “coprire buchi”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

