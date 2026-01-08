Inter Dodò pista concreta | Ausilio pensa alle contropartite

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Parma, l’Inter si concentra sulle prossime mosse di mercato. Dodò rimane una pista concreta, mentre Ausilio valuta le possibili contropartite da offrire. La società nerazzurra continua a lavorare per rinforzare la rosa, mantenendo alta l’attenzione sulle trattative in corso, senza perdere di vista gli obiettivi futuri.

Archiviata la vittoria per 2-0 con il Parma, nel segno di Federico Dimarco e Marcus Thuram, per l'Inter non c'è tempo di fermarsi. Il turno infrasettimanale ha consegnato ulteriori certezze ai nerazzurri, che sono rimasti in cima alla classifica e hanno conquistato 3 punti cruciali. La squadra guidata da Cristian Chivu ha beneficiato del pareggio del Napoli contro il Verona, a pochi giorni dal big match proprio con gli azzurri. Al tempo stesso, però, la Beneamata deve necessariamente intervenire sulla sessione invernale di calciomercato. Il direttore sportivo Piero Ausilio vorrebbe portare alla corte meneghina, infatti, un nuovo esterno destro.

