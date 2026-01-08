Inter corsara a Parma | 2-0 al Tardini e allungo in vetta alla classifica

L'Inter conquista una vittoria importante a Parma, battendo i locali 2-0 al Tardini grazie ai gol di Dimarco e Thuram. Con questa vittoria, i nerazzurri ottengono la sesta affermazione consecutiva e consolidano la leadership in classifica, approfittando del pareggio del Napoli contro il Verona. Un risultato che conferma il buon momento della squadra e la posizione di vertice nel campionato.

Nella nebbia emiliana i nerazzurri superano il Parma con i gol di Dimarco e Thuram, centrano la sesta vittoria consecutiva e sfruttano il pareggio del Napoli contro il Verona. L’Inter passa anche a Parma e consolida il proprio primato in classifica. Al Tardini, avvolto dalla nebbia, i nerazzurri si impongono 2-0 sui ducali grazie alle . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Il Genoa vince in rimonta sul Verona (2-1). Crolla il Parma: Udinese corsara al Tardini (0-2)

Leggi anche: Serie D, girone G: Scafatese, tris all’Ischia e allungo in vetta alla classifica

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Parma – Inter 0-2, cronaca e highlights: è la legge degli ex, Dimarco e Benny puniscono i Ducali! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: Dimarco e Benny segnano le reti degli ex che chiudono il match in favore dei nerazzurri! generationsport.it