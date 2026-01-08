Inter capitolo assistman | Nicolò Barella raggiunge… Alvaro Recoba

Nell’ultimo episodio di assistman, Nicolò Barella si avvicina a un importante traguardo, raggiungendo Alvaro Recoba. Ha recentemente svolto le prove con Ange-Yoan Bonny, dimostrando ancora una volta il suo ruolo fondamentale in campo. Tuttavia, nel corso dell’azione, Markus Thuram ha commesso un errore che ha compromesso l’occasione. Un momento che evidenzia le sfide e le dinamiche di una partita sempre più complessa e appassionante.

