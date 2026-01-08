Inter capitolo assistman | Nicolò Barella raggiunge… Alvaro Recoba

Nell’ultimo episodio di assistman, Nicolò Barella si avvicina a un importante traguardo, raggiungendo Alvaro Recoba. Ha recentemente svolto le prove con Ange-Yoan Bonny, dimostrando ancora una volta il suo ruolo fondamentale in campo. Tuttavia, nel corso dell’azione, Markus Thuram ha commesso un errore che ha compromesso l’occasione. Un momento che evidenzia le sfide e le dinamiche di una partita sempre più complessa e appassionante.

Ha fatto le prove generali con Ange-Yoan Bonny. Peccato solo che nel principio dell’azione ci abbia messo la mano Markus Thuram. Pochi secondi dopo però la mezzala dell’ Inter   Nicolò Barella ha voluto comunque mettere lo zampino nel tabellino della trasferta di Parma. Calcione lungo – un po’ antico ma sempre efficace L'articolo Inter, capitolo assistman: Nicolò Barella raggiunge. Alvaro Recoba proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

