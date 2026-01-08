Inter Asllani verso l’addio | il Girona bussa alla porta

L’Inter si prepara a una possibile cessione di Asllani, con il Girona che ha mostrato interesse per il centrocampista. Nel frattempo, i nerazzurri hanno concluso con successo la partita contro il Parma, ottenendo una vittoria convincente per 2-0. Questi sviluppi rappresentano un momento di attenzione e cambiamento per il club, che monitora attentamente le evoluzioni del mercato e le proprie strategie future.

La giornata di oggi è estremamente positiva per l’Inter, che nella serata di ieri è riuscita a superare con un netto 2-0 il Parma. Un successo fondamentale, per rimanere in cima alla classifica e beneficiare del mezzo passo falso del Napoli, che ha impattato con il Verona per 2-2. I nerazzurri sono usciti indenni da una trasferta insidiosa e possono pensare ora alla sfida con gli azzurri, in programma domenica 11 gennaio alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Al tempo stesso, però, per la Beneamata sarebbero giorni di valutazioni importanti tra entrate illustri e uscite inevitabili. Oltre a quella di Davide Frattesi, che risulterebbe essere in bilico e seguito dal Galatasaray, i meneghini potrebbero presto salutare nuovamente Kristjan Asllani. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Asllani verso l’addio: il Girona bussa alla porta Leggi anche: Asllani verso l’addio al Torino: Inter al lavoro, Parma e Sassuolo in corsa Leggi anche: Occhio Inter, qualcuno bussa alla porta: "Voglio giocare sempre di più". È il momento di Diouf? La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Asllani verso l’addio al Torino | Inter al lavoro Parma e Sassuolo in corsa. ESCLUSIVA – Inter, novità sul caso Asllani: un nuovo club sul centrocampista - L'Inter riflette sul futuro di Kristjan Asllani: sul centrocampista albanese ci sarebbe un nuovo club interessato. spaziointer.it

Asllani torna all'Inter? Il Toro perde un titolare, l'albanese verso un nuovo prestito - Kristjan Asllani potrebbe lasciare il Torino in anticipo rispetto alla scadenza del prestito dall’Inter. tuttomercatoweb.com

Torino-Asllani, si va verso l’interruzione del prestito: l’albanese tornerà sul mercato - Kristjan Asllani è finito ai margini del Torino: il giocatore di proprietà dell'Inter non sta trovando spazio e tornerà dunque sul mercato ... gianlucadimarzio.com

Marca - #Inter, #Asllani in uscita dal Torino: si fa avanti il #Girona x.com

Matteo Moretto - Il Girona ha appena chiesto informazioni su Kristjan Asllani, dell'Inter. - facebook.com facebook

