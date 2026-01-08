Intanto ti calmi alla ChorusLife Arena in scena Beatrice Arnera

Martedì 20 gennaio alle 21, presso la ChorusLife Arena di Bergamo, si terrà lo spettacolo “Intanto ti calmi” con Beatrice Arnera. Un appuntamento che offre un momento di riflessione e intrattenimento, presentando un’opportunità di approfondimento culturale in un contesto rispettoso e sobrio. L’evento si inserisce nella programmazione della stagione teatrale, offrendo al pubblico un’esperienza di qualità in un ambiente accogliente e pensato per il benessere di tutti.

Martedì 20 gennaio alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo "Intanto ti calmi", con Beatrice Arnera. Il nuovo spettacolo di Beatrice Arnera, che torna sul palco più agguerrita che mai con il nuovo spettacolo Intanto ti calmi". La frase che si sente ripetere di più su base quotidiana. Uno spettacolo originale che mescola i toni della stand up comedy a quelli della prosa, con interventi musicali performati dal vivo ed una buona dose di strafottenza. La paura della morte, la brutalità dell'amicizia, il sesso ed altre disgrazie.

