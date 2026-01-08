Insiderussia analizza le recenti tensioni nel Mar Nero, con particolare attenzione alla petroliera Marinera e alle azioni militari di Putin. La strategia russa mira a influenzare le capitali europee attraverso l’uso di missili Oreshnik e l’interdizione delle rotte marittime, sequestrando o affondando navi per esercitare pressione e consolidare il proprio controllo nella regione.

Colpire le capitali europee con i missili Oreshnik e affondare o sequestrare quante più navi possibile nel Mar Nero. Questo perché atti come quello compiuto dagli americani, che hanno abbordato la petroliera Marinera, battente bandiera russa, sono solo il preludio di un’inevitabile guerra più ampia. Ci sono anche reazioni come questa nella società russa dopo i fatti dell’Atlantico del Nord. Sono posizioni che per fortuna restano minoritarie. Non è un caso se in tutti questi quattro anni di guerra in Ucraina, il Levada Center, con i suoi sondaggi e le sue ricerche, ha sempre verificato che almeno il 50% dei russi interpellati preferiva il negoziato al proseguimento della guerra. 🔗 Leggi su It.insideover.com

