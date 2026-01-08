Innovazione strutturata e sostenibile Albini Group conquista la certificazione ISO 56001

Albini Group ha ottenuto la certificazione ISO 56001, attestando l’adozione di un modello strutturato e sostenibile per la gestione dell’innovazione. Questo riconoscimento conferma l’impegno dell’azienda nel migliorare continuamente i propri processi innovativi, rispettando gli standard internazionali. La certificazione rappresenta un passo importante verso un approccio più efficace e responsabile allo sviluppo di nuove soluzioni.

Albino. Albini Group entra ufficialmente nell’élite delle organizzazioni internazionali che hanno adottato un modello strutturato e certificato di gestione dell’innovazione, ottenendo la prestigiosa certificazione ISO 56001. Un risultato che conferma la visione pionieristica del Gruppo nel ripensare la filiera tessile attraverso ricerca avanzata, nuove tecnologie e un approccio sistemico alla sostenibilità. La ISO 56001 è lo standard internazionale dedicato ai sistemi di gestione dell’innovazione e definisce i requisiti per trasformare l’innovazione da attività occasionale a processo strategico, governato e misurabile, capace di generare valore continuo nel tempo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

