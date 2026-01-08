Le temperature rigide e le recenti nevicate favoriscono le operazioni di innevamento artificiale sull’Amiata. Con l’obiettivo di garantire condizioni ottimali per gli appassionati di sci, gli operatori stanno intensificando gli sforzi per preparare le piste in vista del weekend. Questa fase di miglioramento delle condizioni invernali rappresenta un’opportunità importante per la stagione sciistica nella zona, offrendo nuove speranze per un buon afflusso di visitatori.

Grosseto, 8 gennaio 2026 – Il 2026 porterà finalmente la ’grazia’ agli sciatori sull’ Amiata? È la domanda che in queste ore circola con insistenza tra operatori e appassionati della montagna, mentre il comprensorio sciistico approfitta di un ritorno a condizioni pienamente invernali per accelerare sulla produzione di neve artificiale. Dopo le precipitazioni dell’Epifania, modeste ma utili a imbiancare il terreno, l’attenzione si è spostata sulle temperature rigide, che nelle ultime notti sono scese diffusamente sotto lo zero (ieri è stato registrato un -6 in vetta). In ballo l’apertura parziale della stazione sciistica delle Macinaie a partire da questo weekend. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Innevamento artificiale e temperature rigide: speranze per il weekend sull’Amiata

