Iniziativa ’Vota il tuo presepe’ Le premiazioni sabato al Carlino

Grande successo per l'iniziativa 'Vota il tuo presepe', ideata da il Resto del Carlino, che vede in gara le Natività considerate più belle, suggestive e originali dai lettori del nostro quotidiano che li hanno votati attraverso il coupon pubblicato sulle pagine del giornale. L'iniziativa si è conclusa lunedì e sono migliaia i tagliandi pervenuti al Carlino. La premiazione del presepe più bello avverrà sabato prossimo, nella sede del giornale, in via Mattei 106. Gli appassionati creatori della Natività partecipano tutti gli anni all'iniziativa, ma quest'anno ci sono anche delle new entry che sono: il presepe del Borgo, quello del Giardino degli angeli e il presepe del reparto di Semeiotica dell'ospedale Sant'Orsola.

