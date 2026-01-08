Iniziare l'anno con il piede sbagliato | i primi look 2026 delle star tra top e flop

L'inizio del 2026 porta con sé i primi outfit delle star, evidenziando come anche le celebrità possano inciampare in scelte di stile discutibili. Tra trasparenze sorprendenti e abbinamenti azzardati, questi look riflettono le sfide di rinnovare il guardaroba dopo le festività. Un’occasione per analizzare le tendenze emergenti e comprendere cosa evitare per affrontare il nuovo anno con stile e sobrietà.

N uovo anno, nuovo guardaroba? Non per tutti. I primi look del 2026 dimostrano che nemmeno le star sono immuni agli scivoloni di inizio anno: trasparenze inaspettate, abbinamenti discutibili e qualche eccesso di entusiasmo post-festivo. Accanto ai flop, però, c’è chi ha già capito tutto, trasformando i buoni propositi in look da rientro pronti per essere copiati. Cappotto cammello, 5 outfit per indossarlo con eleganza dai 20 ai 60 anni X Tra outfit impeccabili e scelte decisamente azzardate, le star inaugurano il nuovo anno oscillando tra colpi di genio e passi falsi. E sì, qualcuno ha già perso l’equilibrio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

