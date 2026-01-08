Iniziare l'anno con il piede sbagliato | i primi look 2026 delle star tra top e flop
L'inizio del 2026 porta con sé i primi outfit delle star, evidenziando come anche le celebrità possano inciampare in scelte di stile discutibili. Tra trasparenze sorprendenti e abbinamenti azzardati, questi look riflettono le sfide di rinnovare il guardaroba dopo le festività. Un’occasione per analizzare le tendenze emergenti e comprendere cosa evitare per affrontare il nuovo anno con stile e sobrietà.
N uovo anno, nuovo guardaroba? Non per tutti. I primi look del 2026 dimostrano che nemmeno le star sono immuni agli scivoloni di inizio anno: trasparenze inaspettate, abbinamenti discutibili e qualche eccesso di entusiasmo post-festivo. Accanto ai flop, però, c’è chi ha già capito tutto, trasformando i buoni propositi in look da rientro pronti per essere copiati. Cappotto cammello, 5 outfit per indossarlo con eleganza dai 20 ai 60 anni X Tra outfit impeccabili e scelte decisamente azzardate, le star inaugurano il nuovo anno oscillando tra colpi di genio e passi falsi. E sì, qualcuno ha già perso l’equilibrio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Iniziare l’anno con il piede giusto. Le 5 tenerezze sneaker che domineranno il 2026
Leggi anche: "Non iniziare il 2026 col piede destro". E in Brasile esplode la polemica contro le infradito
WTA Brisbane 2026: Vondrousova inizia l'anno con il piede sbagliato; Il Sunderland di Xhaka ferma il Manchester City; Dolori di inizio anno per le tre regionali. Trieste in Ungheria per la Champions; Qualità dell’aria, la Granda isola felice ma l’inizio del nuovo anno è da bollino rosso.
I 5 film perfetti per iniziare il nuovo anno col piede giusto - È quel momento a metà tra il tutto e il niente, in cui si è anco ... esquire.com
Come iniziare bene l’anno nuovo, la psicologa: “Ascoltarsi e lasciare andare il passato” - it la psicologa ha chiarito che non c'è un modo valido per tutti per iniziare bene l'anno nuovo e ha dato dei consigli preziosi per viverlo ... fanpage.it
Come iniziare il nuovo anno sui banchi con il piglio giusto - Per questo abbiamo realizzato una guida per aiutarti a ricominciare con il giusto atteggiamento ... skuola.net
Per iniziare al meglio questo nuovo anno abbiamo bisogno di una piccola pausa. Vi aspettiamo più carichi di prima al nostro rientro facebook
Iniziare l'anno nel modo giusto: non perdere neanche un episodio delle serie che ami Ecco che cosa è in arrivo questa settimana su #DisneyPlus. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.