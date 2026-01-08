Ingegnere arrestato per spionaggio su mandato Usa per il pg di Milano va estradato La difesa | No è reato politico

La Procura generale di Milano ha confermato la richiesta di estradizione di Zewei Xu, arrestato lo scorso luglio a Malpensa su mandato degli Stati Uniti con l'accusa di spionaggio. La difesa ha sostenuto che si tratta di un reato di natura politica. La decisione definitiva sulla procedura spetta alle autorità italiane, mentre il caso rimane sotto attenzione internazionale.

Arrestato su mandato degli Usa: "Ai domiciliari la Cina lo farà fuggire". E i giudici: "Nuove prove fumose" - Ci sarebbero "ulteriori prove che sostengono le nostre preoccupazioni" sul fatto che Zewei Xu, se passasse dal carcere ai domiciliari, "potrebbe avere l’opportunità di fuggire", perché "il governo ... ilgiorno.it

