Infortunio Thorstvedt l’esito degli esami dopo il problema alla spalla in Sassuolo Juve | il comunicato

Da calcionews24.com 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’infortunio alla spalla durante la partita tra Sassuolo e Juventus, sono stati resi noti gli esiti degli esami effettuati a Kristian Thorstvedt. Il comunicato ufficiale del club fornisce dettagli sulle condizioni del calciatore e sui tempi di recupero previsti. Questi aggiornamenti sono importanti per capire l’impatto dell’infortunio sulla sua disponibilità e sul proseguimento della stagione.

Infortunio Thorstvedt, l’esito degli esami dopo il problema alla spalla in Sassuolo Juve: l’annuncio dei neroverdi sui tempi di recupero Arrivano aggiornamenti ufficiali dall’infermeria del Sassuolo sulle condizioni di Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese, costretto a lasciare il campo durante la sfida del “Mapei Stadium” contro la Juventus, si è sottoposto agli esami strumentali per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio thorstvedt l8217esito degli esami dopo il problema alla spalla in sassuolo juve il comunicato

© Calcionews24.com - Infortunio Thorstvedt, l’esito degli esami dopo il problema alla spalla in Sassuolo Juve: il comunicato

Leggi anche: Infortunio Akinsanmiro, l’esito degli esami dopo il problema alla spalla: il centrocampista del Pisa salta la sfida contro l’Inter?

Leggi anche: Infortunio Bonny, problema al ginocchio in allenamento! L’esito degli esami: il comunicato dell’Inter

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

infortunio thorstvedt l8217esito esamiFLASH | Infortunio Thorstvedt: l’esito degli esami e i tempi di recupero - Il Sassuolo dovrà fare i conti con lo stop di Thorstvedt, vittima di un delicato infortunio nel corso della ... fantamaster.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.