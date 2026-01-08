Infortunio Thorstvedt l’esito degli esami dopo il problema alla spalla in Sassuolo Juve | il comunicato
Dopo l’infortunio alla spalla durante la partita tra Sassuolo e Juventus, sono stati resi noti gli esiti degli esami effettuati a Kristian Thorstvedt. Il comunicato ufficiale del club fornisce dettagli sulle condizioni del calciatore e sui tempi di recupero previsti. Questi aggiornamenti sono importanti per capire l’impatto dell’infortunio sulla sua disponibilità e sul proseguimento della stagione.
Infortunio Thorstvedt, l'esito degli esami dopo il problema alla spalla in Sassuolo Juve: l'annuncio dei neroverdi sui tempi di recupero Arrivano aggiornamenti ufficiali dall'infermeria del Sassuolo sulle condizioni di Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese, costretto a lasciare il campo durante la sfida del "Mapei Stadium" contro la Juventus, si è sottoposto agli esami strumentali per
