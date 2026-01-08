Influenza Guardia medica e Pir | 600 richieste in 12 ore

Nei giorni di vigilia di Natale e Capodanno, il pronto soccorso dell’Ospedale Santo Stefano a Prato ha registrato un notevole aumento di accessi, con circa 300 pazienti nelle 24 ore. In totale, in 12 ore sono state gestite circa 600 richieste tra influenza, Guardia medica e Punti di riferimento. Un fenomeno che evidenzia l’incremento di richieste di assistenza durante le festività, richiedendo attenzione e organizzazione adeguata.

Prato, 8 gennaio 2026 – I picchi di massima affluenza al pronto soccorso del Santo Stefano - 300 pazienti nelle 24 ore - si sono registrati nei giorni di vigilia immediatamente antecedenti alle feste di Natale e di Capodanno. I restanti giorni del periodo delle feste per eccellenza, dal 24 dicembre fino al 6 gennaio, festa dell'Epifania che chiude le vacanze natalizie, hanno totalizzato una media di accessi quotidiani di 270. Influenza, i medici avvertono: "Virus da non prendere alla leggera, ecco perché" La somma complessiva degli utenti che hanno bussato al pronto soccorso del Santo Stefano in queste settimane si attesta a quota 3.

