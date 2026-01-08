Influenza Campania fuori dal picco | è ancora utile vaccinarsi
In Campania, l’incidenza dell’influenza si attesta al di sotto dei livelli di picco osservati in altre regioni italiane. Nonostante la diminuzione dei casi, la malattia rimane comunque un rischio, soprattutto considerando la sua capacità di diffondersi facilmente attraverso la tosse. Vaccinarsi rappresenta una misura importante per proteggere sé stessi e le persone più vulnerabili, contribuendo a contenere la diffusione dell’influenza.
Tempo di lettura: < 1 minuto La Campania rispetto al resto d’Italia è fuori dal picco di casi di influenza, una forma particolarmente aggressiva che sta decimando famiglie intere anche per la facilità di contagio legata alla tosse. Ma non bisogna abbassare la guardia perché gli assembramenti legati alle vacanze natalizie potrebbero aver riacceso la diffusione del virus. Anche per questo il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asl invita i cittadini a non sottovalutare l’opportunità di prevenire l’influenza. È ancora possibile ed utile infatti vaccinarsi che rappresenta al momento lo strumento migliore per non farsi colpire o quantomeno ridurre le conseguenze legate all’attacco influenzale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
