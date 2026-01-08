Infastidito dalla musica alta del locale spara contro la cassa | arrestato

Un uomo, disturbato dal volume elevato della musica in un locale, ha sparato ripetutamente contro la cassa. L’episodio, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha portato all’arresto dell’individuo dalle forze dell’ordine. L’evento solleva questioni sulla sicurezza e sulla gestione dei locali pubblici, evidenziando l’importanza di interventi adeguati per prevenire simili incidenti.

(Adnkronos) – Infastidito dal volume troppo alto della musica ha esploso diversi colpi di arma da fuoco contro la cassa di un locale. Protagonista un 59enne di Acireale, in provincia di Catania, arrestato dai carabinieri che hanno denunciato anche il fratello di 62 anni. L'accusa per loro è di detenzione illecita di armi e munizioni.

