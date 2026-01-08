Indagine a Torre del Greco | misura interdittiva anche per la dirigente di IrpiniAmbiente
Un’indagine della Procura di Torre Annunziata ha portato all’applicazione di misure interdittive a Torre del Greco, coinvolgendo diverse figure, tra cui la dirigente di IrpiniAmbiente. Le recenti misure cautelari si inseriscono in un quadro più ampio di approfondimenti sulle attività di alcuni funzionari comunali, un'operazione che mira a fare luce su eventuali irregolarità nel settore.
Le misure cautelari che nei giorni scorsi hanno colpito alcuni dirigenti del Comune di Torre del Greco, insieme a un avvocato e a un imprenditore, arrivano al termine di un’indagine condotta dalla Procura di Torre Annunziata. L’inchiesta ipotizza tre reati: falso ideologico in atto pubblico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
