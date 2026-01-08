Incroci teatrali dal 16 gennaio si apre la stagione Diciotto appuntamenti tra Perugia e Magione

Dal 16 gennaio prende il via “Incroci teatrali”, una stagione che vede la collaborazione di tre realtà teatrali di Perugia. La rassegna propone dodici appuntamenti tra Perugia e Magione, offrendo un panorama vario di spettacoli e produzioni professionali. Un'occasione per approfondire la scena teatrale locale e condividere momenti di cultura con il pubblico delle due città.

