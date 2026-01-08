Incroci teatrali dal 16 gennaio si apre la stagione Diciotto appuntamenti tra Perugia e Magione
Dal 16 gennaio prende il via “Incroci teatrali”, una stagione che vede la collaborazione di tre realtà teatrali di Perugia. La rassegna propone dodici appuntamenti tra Perugia e Magione, offrendo un panorama vario di spettacoli e produzioni professionali. Un'occasione per approfondire la scena teatrale locale e condividere momenti di cultura con il pubblico delle due città.
Dal 16 gennaio prende il via la nuova stagione “Incroci teatrali", tre realtà del teatro professionale di Perugia che si sono unite per dar vita a una rassegna artistica ricca e variegata. Micro Teatro Terra Marique, Teatro di Sacco e Spazio Qui, in associazione con la compagnia teatrale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Doppio appuntamento e Magione e Perugia con "Carte Mute" per la Stagione Fuori
Leggi anche: Perugia e Magione Torna ’Una stagione fuori’
Playoff Conference League, il tabellone degli incroci: sorteggio il 16 gennaio - Il sorteggio degli spareggi per la fase ad eliminazione diretta di UEFA Conference League 2025/26 si svolgerà venerdì 16 gennaio. tuttomercatoweb.com
SE TE NE VAI | Nuove Scritture/ Incroci Teatrali @Teatro Miela - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.