Incontra una escort viene rapinato da un uomo nascosto sotto al letto e lo difende in tribunale | Fermiamo il processo

Incontra una escort viene rapinato da un uomo nascosto sotto al letto e lo difende in tribunale

Un cliente di una escort di Torino ha chiesto di interrompere il processo in corso, dichiarando di voler chiudere la vicenda. L’uomo, che aveva subito una rapina da parte di un aggressore nascosto sotto il letto, si è rivolto ai giudici con parole di preferenza per la fine del procedimento. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario che coinvolge la tutela e la gestione di episodi di violenza e sicurezza personale.

