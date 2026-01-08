Incidente terribile alla Dakar | la profezia contro la FIA si avvera nel peggior modo possibile

Un grave incidente si è verificato alla Dakar, confermando le preoccupazioni sollevate in precedenza contro la FIA. L’auto di Jesus Calleja si è ribaltata più volte, causando la distruzione del veicolo. Fortunatamente, sia il pilota che il copilota sono usciti illesi dall’abitacolo. L’evento sottolinea ancora una volta l’importanza delle misure di sicurezza e della preparazione nelle competizioni rally raid.

