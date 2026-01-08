Incidente sull’A7 tra Isola e Vignole Borbera un ferito

Da ilsecoloxix.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, sull’autostrada A7 tra Isola del Cantone e Vignole Borbera, si è verificato un incidente tra i caselli di Isola e Vignole Borbera, in direzione Milano. L’incidente ha coinvolto un’autovettura e ha causato un ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e la situazione è sotto controllo. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali indicazioni sulla viabilità.

Incidente questa mattina tra i caselli di Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano sull’autostrada A7 per un incidente che ha coinvolto un’autovettura. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

incidente sull8217a7 tra isola e vignole borbera un ferito

© Ilsecoloxix.it - Incidente sull’A7 tra Isola e Vignole Borbera, un ferito

Leggi anche: La Bottega del Tempo racconta Parco Leonardo, Isola Sacra e Le Vignole

Leggi anche: Incidente sull'autostrada Torino-Piacenza a Poirino: tamponamento tra un tir e un furgone cassonato, un ferito

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

incidente sull8217a7 isola vignoleIncidente sull’A7 tra Isola e Vignole Borbera, un ferito - Incidente questa mattina tra i caselli di Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano sull’autostrada A7 per un incidente che ha coinvolto ... ilsecoloxix.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.