Incidente sull’A7 tra Isola e Vignole Borbera un ferito

Questa mattina, sull’autostrada A7 tra Isola del Cantone e Vignole Borbera, si è verificato un incidente tra i caselli di Isola e Vignole Borbera, in direzione Milano. L’incidente ha coinvolto un’autovettura e ha causato un ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e la situazione è sotto controllo. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali indicazioni sulla viabilità.

Tre chilometri di coda sono segnalati questa mattina tra i caselli di Isola del Cantone e Vignole Borbera tra Piemonte e Liguria in direzione Milano sull'autostrada A7 per un incidente che ha coinvolto un'autovettura

