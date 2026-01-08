Incidente a Chieri | scontro tra tre auto grandi disagi al traffico

Un incidente si è verificato questa mattina a Chieri, intorno alle 9:20, coinvolgendo tre automobili lungo la strada statale 10 (via Padana Inferiore). L’incidente è avvenuto nei pressi del confine con Riva presso Chieri, vicino all’ortofrutta Stroppiana, causando disagi al traffico e rallentamenti nella zona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma non sono state ancora fornite dettagli sulle condizioni dei coinvolti.

Incidente sulla Palermo-Sciacca, violento scontro tra tre auto: morto un 18enne, grave una ragazza - Un morto e cinque feriti: questo il bilancio di uno scontro tra tre auto lungo la Statale Palermo- fanpage.it

Incidenti: scontro frontale tra tre auto a Pieve a Maiano, tre feriti - Arezzo, 23 dicembre 2025 – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri in località Pieve a Maiano, nel comune di Arezzo, dove si è verificato uno scontro frontale che ha coinvolto tre autovetture. lanazione.it

Autostrada #A21 Torino-Piacenza Incidente tra Santena Innesto Tangenziale Sud e Chieri in direzione Brescia agg. ore 08:30 x.com

L'incidente nel primo pomeriggio #corrierechieri #edicola #digitale - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.