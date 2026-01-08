Inchiesta sulla strage di Crans-Montana pioggia di critiche sui pm svizzeri | Arrestate i titolari del bar C’è il pericolo di fuga

L’inchiesta sulla strage di Crans-Montana è al centro di critiche in Svizzera, sollevando dubbi sulle decisioni dei pubblici ministeri. Le accuse riguardano, tra l’altro, l’arresto dei titolari del bar coinvolto e le misure adottate per prevenire possibili fughe. La vicenda, che ha causato 40 vittime, rimane oggetto di attenzione e discussione nel panorama giudiziario svizzero.

Roma, 8 gennaio 2026 – L’inchiesta sulla strage di Crans-Montana finisce sotto accusa in Svizzera. Dopo i giorni per lutto per il rogo che ha ucciso 40 persone in Svizzera la procuratrice generale Béatrice Pilloud e il suo team sono sotto la lente d’ingrandimento a causa di alcune scelte dell’indagine che generano dubbi tra i giuristi. In primis la decisione di non arrestare Jacques e Jessica Moretti, gestori del locale Le Constellation, ma anche le ipotesi di reato formulate nei loro confronti. Crans-Montana, l'esperta: per grandi ustioni dopo l'ospedale il vuoto Il mancato arresto. Alain Macaluso, direttore del Centro di diritto penale dell’Università di Losanna, intervistato da Rsi contesta la scelta di aver lasciato in libertà i Moretti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inchiesta sulla strage di Crans-Montana, pioggia di critiche sui pm svizzeri: “Arrestate i titolari del bar. C’è il pericolo di fuga” Leggi anche: Crans-Montana, l’inchiesta sulla strage: l’incendio partito nel piano sotterraneo del bar. “Candele sullo champagne o petardo” Leggi anche: Strage di Crans-Montana, le accuse ai gestori del bar: «Entravano i 13enni: “tanto non controllano”». Il bilancio rischia di aggravarsi: «100 feriti in condizioni critiche» – La diretta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo; Incendio Crans-Montana, indagine su cause e responsabilità: cosa sappiamo; Crans-Montana, tutte le concause di una strage annunciata: le fontane con la fiamma, i pannelli posati dal titolare, l'uscita chiusa a chiave; La strage di Crans-Montana. Sotto accusa la sicurezza, tanti i feriti in pericolo di vita. Inchiesta sulla tragedia di Emanuele Galeppini: cosa è realmente accaduto a Crans-Montana? - La famiglia di Emanuele Galeppini richiede giustizia e trasparenza riguardo alla tragica morte del giovane, avvenuta a Crans- notizie.it

Crans-Montana, tutte le concause di una strage annunciata: le fontane con la fiamma, i pannelli posati dal titolare, l'uscita chiusa a chiave - Nell'inchiesta sul disastro emergono mancanze e negligenze anche nei controlli sul locale: all'interno de «Le Constellation» c'erano il doppio delle persone consentite dalla capienza. msn.com

Strage di Crans Montana, aperta l’inchiesta. Verifiche sulle misure di sicurezza. La procuratrice: “Priorità all’identificazione delle vittime” - La procuratrice Pilloud indaga sulle cause dell'incendio e punta all'identificazione delle vittime ... ilfattoquotidiano.it

Tg1. . L’inchiesta sulla strage di #Crans-Montana. Un video mostrerebbe la proprietaria del #Constellation allontanarsi con la cassa dal locale in fiamme. #Tg1 Leonardo Zellino - facebook.com facebook

L’inchiesta sulla strage di #Crans-Montana. Un video mostrerebbe la proprietaria del #Constellation allontanarsi con la cassa dal locale in fiamme. #Tg1 Leonardo Zellino x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.