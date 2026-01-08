Inchiesta finanziamenti Hamas manifestazione pro Pal a Milano | In piazza per Venezuela e palestinesi arrestati

Sabato a Milano si è svolta una manifestazione di solidarietà con i palestinesi arrestati nell’ambito di un’inchiesta sui finanziamenti ad Hamas, insieme a una richiesta di sostegno al Venezuela. L’evento ha riunito cittadini e attivisti desiderosi di esprimere vicinanza e attenzione alle questioni legate ai diritti umani e alle situazioni geopolitiche in atto. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, nel rispetto delle normative vigenti.

Pro Pal in piazza sabato a Milano in solidarietà ai palestinesi arrestati nell’inchiesta sui finanziamenti ad Hamas e per il Venezuela. “Siamo qui per dare un segnale molto forte, abbiamo indetto questa conferenza stampa in preparazione al corte del 10 gennaio davanti alla sede della ABSPP. Non facciamo passi indietro e siamo qui per denunciare il clima di paura che vogliono creare, gli arrestati sono nostri compagni di lotta, fratelli e amici, ognuno di noi a Milano ha versato soldi a questa associazione. Questa è la vendetta per aver costruito un movimento di massa molto forte con milioni di persone in piazza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inchiesta finanziamenti Hamas, manifestazione pro Pal a Milano: “In piazza per Venezuela e palestinesi arrestati” Leggi anche: Finanziamenti ad Hamas, Piantedosi: "Siamo in allerta costante, un'area grigia fra i pro-Pal" Leggi anche: Manifestazione pro Pal: "La tregua? Una trappola. Hamas sta uccidendo i collaborazionisti" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Secondo Israele finanziano Hamas: nove arresti in Italia; Fondi ad Hamas: 200 persone al presidio davanti al carcere di Marassi in solidarietà a Mohammad Hannoun; Soldi ad Hamas, prende forma il sostegno ad Hannoun: oggi presidio davanti al carcere; Presunti fondi ad Hamas, Silvia Salis smonta le bufale di FdI: Mai stata ai comizi di Hannoun, querelerò. Inchiesta finanziamenti Hamas, manifestazione pro Pal a Milano: “In piazza per Venezuela e palestinesi arrestati” - (LaPresse)?“Siamo qui per dare un segnale molto forte, abbiamo indetto questa conferenza stampa in preparazione al corte del 10 gennaio ... stream24.ilsole24ore.com

L’inchiesta sui presunti finanziamenti dall’Italia ad Hamas, dall’inizio - Sono indagate 25 persone, di cui 7 sono state arrestate, accusate di aver aiutato associazioni palestinesi considerate illegali da Israele ... ilpost.it

L’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas ha portato al sequestro di oltre un milione di euro in diverse città - La Digos ha perquisito 17 tra case e uffici di persone e associazioni coinvolte nell’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas. ilpost.it

li avvocati degli arrestati nell’inchiesta della procura di Genova sui presunti finanziamenti ad Hamas sono pronti a presentare ricorso al tribunale del Riesame. Il termine ultimo per il deposito degli atti scade il 7 gennaio, data entro la quale le difese formalizzer - facebook.com facebook

Le novità sull’inchiesta sui presunti finanziamenti dall’Italia ad #Hamas x.com

