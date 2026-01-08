Incendio spaventoso nel centro del paese casa devastata | il video
Lo scorso 7 gennaio, nel centro di Salò, una palazzina di via Garibaldi è stata coinvolta da un incendio, causando danni significativi all’edificio. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno assistito a una scena di emergenza. Di seguito, il video che documenta l’accaduto.
