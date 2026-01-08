Lo scorso 7 gennaio, nel centro di Salò, una palazzina di via Garibaldi è stata coinvolta da un incendio, causando danni significativi all’edificio. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno assistito a una scena di emergenza. Di seguito, il video che documenta l’accaduto.

Apprensione e paura lo scorso 7 gennaio sul Garda, più precisamente nel centro di Salò, quando un incendio è divampato all’interno di una palazzina di via Garibaldi. In pochi minuti la situazione ha richiesto un intervento imponente dei vigili del fuoco, chiamati a fronteggiare un rogo che si è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Terribile rogo in centro al paese: fiamme altissime, casa devastata

Leggi anche: Incendio spaventoso, tutti in fuga: soccorsi sul posto, il VIDEO è spaventoso

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Scoppia un incendio all'interno di una ex casa baronale: 65enne gravemente ustionato; L'incendio dell'ex casa baronale: il 65enne ha riportato ustioni sul 60% del corpo, trasferito a Catania; L'incendio dell'ex casa baronale: è morto il pensionato tedesco che aveva scelto di vivere ad Alessandria della Rocca.

Incendio spaventoso nel centro del paese, casa devastata: il video - Apprensione e paura lo scorso 7 gennaio sul Garda, più precisamente nel centro di Salò, quando un incendio è divampato all’interno di una palazzina di via Garibaldi. trentotoday.it