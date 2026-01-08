Incendio spaventoso nel centro del paese casa devastata | il video

Lo scorso 7 gennaio, nel centro di Salò, si è verificato un incendio che ha interessato una palazzina di via Garibaldi, causando danni significativi alla casa. L'evento ha generato preoccupazione tra i residenti e attirato l’attenzione della comunità, che si è immediatamente attivata per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Qui di seguito, il video che documenta quanto accaduto.

Apprensione e paura lo scorso 7 gennaio sul Garda, più precisamente nel centro di Salò, quando un incendio è divampato all'interno di una palazzina di via Garibaldi. In pochi minuti la situazione ha richiesto un intervento imponente dei vigili del fuoco, chiamati a fronteggiare un rogo che si è.

Grosso incendio in centro a Salò, a fuoco il tetto di una palazzina - Il rogo è divampato mercoledì sera in via Garibaldi, nel cuore del paese gardesano. giornaledibrescia.it

