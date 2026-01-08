Incendio in una struttura di accoglienza | carabinieri salvano un uomo intrappolato

Nella giornata di mercoledì 7 gennaio, a Canosa di Puglia, si è verificato un incendio nella struttura ricettiva “Queen Victoria”. I carabinieri sono intervenuti prontamente, riuscendo a salvare un uomo rimasto intrappolato tra le fiamme. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità, mentre le autorità procedono con le indagini per accertare le cause dell’incendio.

Paura nel primo pomeriggio di mercoledì 7 gennaio a Canosa di Puglia, dove un incendio è divampato all’interno della struttura ricettiva “Queen Victoria”. Nella palazzina, al momento del rogo, si trovavano 91 cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio e inseriti nel sistema di. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Esplosione e incendio in una casa a Poirino: ustionata una ragazza, i carabinieri salvano tre minorenni Leggi anche: Esplosione e incendio in una casa a Poirino: ustionata una ragazza, i carabinieri salvano i suoi tre fratelli La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Incendio in un centro di accoglienza per migranti a Canosa: alcuni intossicati; Incendio in centro migranti a Canosa: alcuni intossicati; Canosa di Puglia – Incendio in centro accoglienza migranti: ospiti intossicati; Omicidio di Taleggio, lo straniero arrestato tradito dai tabulati telefonici della vittima. Incendio in centro migranti a Canosa: alcuni intossicati - Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi in un centro di accoglienza per migranti che si trova alla periferia di Canosa di Puglia, nel nord Barese. lagazzettadelmezzogiorno.it

Incendio nell'ex centro accoglienza profughi, due intossicati dal fumo - Brucia un quadro elettrico, intervento delle squadre dei vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso del 118 lungo la strada per Cortemaggiore ... ilpiacenza.it

Appicca un incendio con un accendino, denunciato dai carabinieri forestali - I carabinieri forestali di Follo hanno individuato il presunto responsabile dell’incendio boschivo che il 16 luglio, lungo via Casale nel Comune di Vezzano Ligure, è ... lanazione.it

Esclusa dai titolari della struttura l'ipotesi del dolo nell'incendio che ha devastato lo stabilimento balneare Dadaumpa di Fiumicino - facebook.com facebook

Elettrodomestico va in tilt, struttura ricettiva devastata da incendio: evacuato palazzo di 8 piani a Roma x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.