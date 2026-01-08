Incel Redpill e derive tossiche Vi porto nel mondo chiuso in cui i giovani aretini rischiano grosso
In questo articolo esploriamo il mondo spesso nascosto degli ambienti online in cui alcuni giovani di Arezzo si confrontano con tematiche come incel, Redpill e derive tossiche. Analizziamo le convinzioni e i rischi di questi discorsi, evidenziando come le percezioni sulla bellezza e le relazioni possano influire sul loro atteggiamento e sul loro percorso di crescita.
“Le persone non sono interessate a iniziare una relazione con qualcuno che ritengono non adatto”. “La donna attrae perlopiù per la bellezza. L'uomo attrae per la bellezza, ma soprattutto per lo status”. Sono alcuni degli scambi tratti da quelli che potremmo definire “universi incel”, luoghi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
