Inaugurata a Valmontone la nuova scuola primaria | realizzata con fondi Pnrr a tempo di record

A Valmontone è stata inaugurata una nuova scuola primaria, costruita in soli diciotto mesi grazie a 3,8 milioni di euro del Pnrr. Situata in via Gramsci, l’edificio si presenta come un cubo di tre piani, con una base di 24 metri. Questa struttura rappresenta un intervento rapido e funzionale, volto a migliorare gli spazi educativi per la comunità locale.

A Valmontone è stata inaugurata la nuova scuola primaria. Finanziato con 3 milioni e 800 mila euro del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e realizzata in appena un anno e mezzo, l’edificio realizzato in via Gramsci è, a livello architettonico, un cubo di tre piani, di base 24 metri. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Valmontone. Inaugurata a tempo di record la nuova scuola primaria di Via Gramsci. Finanziata con 3milioni e 800mila euro del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)

Leggi anche: Godrano, giovedì sarà inaugurata la casa della comunità: è stata realizzata con i fondi del Pnrr

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Valmontone, inaugurata una nuova scuola primaria con i fondi del Pnrr; Valmontone. Inaugurata a tempo di record la nuova scuola primaria di Via Gramsci. Finanziata con 3milioni e 800mila euro del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr); Valmontone, inaugurazione della nuova scuola primaria di via Gramsci; Valmontone, scuola modello PNRR: inaugurato il nuovo plesso in via Gramsci.

Valmontone inaugura la nuova scuola primaria: 15 aule, laboratori e biblioteca, lavori chiusi in 18 mesi - Valmontone inaugura la nuova scuola primaria in via Gramsci: 3,8 milioni Pnrr, 15 aule e laboratori. ilquotidianodellazio.it