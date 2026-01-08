Inaspettata l’uscita della Lega dalla coalizione
L’inaspettata uscita della Lega dalla coalizione ha suscitato diverse reazioni nel panorama politico locale. Il consigliere di Fratelli d’Italia, Roberto Badolato, ha commentato la situazione, evidenziando come questa decisione abbia modificato gli equilibri nel centrodestra portuense. La vicenda rappresenta un nuovo elemento di incertezza nel quadro politico della città, sottolineando l’importanza di un’analisi accurata delle dinamiche interne e delle conseguenze a livello locale.
"L’uscita della Lega dalla nostra coalizione è stata inaspettata". Queste le parole del consigliere di Fratelli d’Italia, Roberto Badolato, sull’attuale situazione del centrodestra portuense. Recentemente, la Lega Portomaggiore, rappresentata da Massimo Contarini, ha scelto di uscire dalla coalizione del centrodestra. La deliberazione dall’uscita dal gruppo consiliare "Uniti per Portomaggiore" era stata riferita in consiglio comunale e sui social. Il comunicato stampa leghista recitava la volontà di "fare politica in maniera diversa, non un disco rotto a ripetere le stesse formule ma agire concretamente per i cittadini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
