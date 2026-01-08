Inaspettata l’uscita della Lega dalla coalizione

Da ilrestodelcarlino.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inaspettata uscita della Lega dalla coalizione ha suscitato diverse reazioni nel panorama politico locale. Il consigliere di Fratelli d’Italia, Roberto Badolato, ha commentato la situazione, evidenziando come questa decisione abbia modificato gli equilibri nel centrodestra portuense. La vicenda rappresenta un nuovo elemento di incertezza nel quadro politico della città, sottolineando l’importanza di un’analisi accurata delle dinamiche interne e delle conseguenze a livello locale.

"L’uscita della Lega dalla nostra coalizione è stata inaspettata". Queste le parole del consigliere di Fratelli d’Italia, Roberto Badolato, sull’attuale situazione del centrodestra portuense. Recentemente, la Lega Portomaggiore, rappresentata da Massimo Contarini, ha scelto di uscire dalla coalizione del centrodestra. La deliberazione dall’uscita dal gruppo consiliare "Uniti per Portomaggiore" era stata riferita in consiglio comunale e sui social. Il comunicato stampa leghista recitava la volontà di "fare politica in maniera diversa, non un disco rotto a ripetere le stesse formule ma agire concretamente per i cittadini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

inaspettata l8217uscita della lega dalla coalizione

© Ilrestodelcarlino.it - "Inaspettata l’uscita della Lega dalla coalizione"

Leggi anche: Manildo: «Il documento programmatico del centrodestra? E' quello della Lega, altro che coalizione»

Leggi anche: Lombardia, Santanché alla Lega: “Silenzio su un possibile candidato FdI? Non è lo spirito della coalizione”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

inaspettata l8217uscita lega coalizione"Inaspettata l’uscita della Lega dalla coalizione" - Queste le parole del consigliere di Fratelli d’Italia, Roberto Badolato, sull’attuale situazione del centrodestra portuense. ilrestodelcarlino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.