Nella prima settimana del 2026, il mondo ha affrontato sfide complesse e impreviste, tra tensioni geopolitiche, eventi imprevisti e situazioni di crisi. In un contesto di instabilità crescente, le nazioni cercano di mantenere stabilità e sicurezza, mentre la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi di un inizio d’anno segnato da numerosi cambiamenti.

La prima settimana del 2026 si è rivelata decisamente impegnativa per il mondo intero, tra operazioni militari improvvise, minacce, tragedie e un equilibrio geopolitico che si fa sempre più precario. Qualcuno, però, è uscito decisamente vittorioso da questo breve lasso di tempo: l’attore e cantautore Joe Keery. Il mercato discografico lo conosce come Djo, il resto del pianeta come Steve Harrington, uno dei protagonisti della serie cult Stranger Things, conclusasi il primo gennaio dopo dieci anni, cinque serie e tante lacrime. Il nuovo anno è partito con il piede giusto per l’interprete statunitense. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

