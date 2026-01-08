L’attuale situazione in Ucraina richiede una risposta coordinata e unitaria da parte dell’Europa. Sostenere un’azione militare condivisa, sotto l’egida di un inviato speciale della Ue, rappresenta un passo importante verso una posizione comune. Crediamo negli Stati Uniti d’Europa e nel rafforzamento della solidarietà tra i paesi membri, per affrontare con efficacia le sfide attuali e promuovere stabilità nella regione.

«Noi crediamo negli Stati Uniti d’Europa. Per questo siamo per un’azione militare unitaria, sotto l’egida di un inviato speciale della Ue per l’Ucraina. Perché serve il primato della politica e delle istituzioni democratiche quando si parla di eserciti da muovere». Lo dice il vicepresidente di Italia Viva e componente del Copasir Enrico Borghi, in un’intervista a Repubblica, commentando la decisione del governo di non inviare truppe italiane in Ucraina. Le truppe italiane in Ucraina. «C’è un’intima e profonda contraddizione tra invocare il modello dell’articolo 5 per la difesa dell’Ucraina, e poi tirarsi fuori dicendo che di questo se ne devono occupare altri», ha detto Borghi. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Manovra, Schlein: “C'è spazio per un'azione unitaria tra le opposizioni”

Leggi anche: Investire sull’Ucraina conviene all’Europa più di qualsiasi strategia militare

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

«In Ucraina un’azione militare unitaria dell’Europa» - Per questo siamo per un’azione militare unitaria, sotto l’egida di un inviato speciale della Ue per l’Ucraina. open.online

Nato, Ucraina: alleati nordici e baltici finanzieranno pacchetto militare Purl da 430 milioni di euro - L'iniziativa Purl è stata lanciata a luglio dopo le critiche mosse dalla Casa Bianca, secondo cui l'Europa deve assumersi una maggiore responsabilità per garantire la sicurezza dell'Ucraina I Paesi ... it.euronews.com

Ucraina, Kiev smentisce accerchiamento Kupiansk. Droni su base militare in Belgio - Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato Kiev a decidere la resa dei militari ucraini che secondo Mosca sono accerchiati nella aree di Pokrovsk e di Kupyansk. tg24.sky.it

Escalation guerra Ucraina: la Russia schiera 710mila militari #cronaca #news

Buon Anno Nuovo L'anno 2025 non è stato facile. Ma è stato intenso, vero, pieno di azione. Nel 2025, come Associazione Ucraina–Italia LILEA APS, abbiamo fatto tanto. Non solo parole, ma fatti concreti per l’Ucraina e per la comunità ucraina in Italia. Co - facebook.com facebook

A Berlino, Giorgia Meloni partecipa al vertice sull’Ucraina con gli altri leader europei. Purtroppo, però, le bozze che circolano rispetto alla risoluzione del governo in previsione del Consiglio europeo sono veramente preoccupanti. Sembrerebbe che il governo x.com