In Ucraina un’azione militare unitaria dell’Europa

L’attuale situazione in Ucraina richiede una risposta coordinata e unitaria da parte dell’Europa. Sostenere un’azione militare condivisa, sotto l’egida di un inviato speciale della Ue, rappresenta un passo importante verso una posizione comune. Crediamo negli Stati Uniti d’Europa e nel rafforzamento della solidarietà tra i paesi membri, per affrontare con efficacia le sfide attuali e promuovere stabilità nella regione.

«Noi crediamo negli Stati Uniti d’Europa. Per questo siamo per un’azione militare unitaria, sotto l’egida di un inviato speciale della Ue per l’Ucraina. Perché serve il primato della politica e delle istituzioni democratiche quando si parla di eserciti da muovere». Lo dice il vicepresidente di Italia Viva e componente del Copasir Enrico Borghi, in un’intervista a Repubblica, commentando la decisione del governo di non inviare truppe italiane in Ucraina. Le truppe italiane in Ucraina. «C’è un’intima e profonda contraddizione tra invocare il modello dell’articolo 5 per la difesa dell’Ucraina, e poi tirarsi fuori dicendo che di questo se ne devono occupare altri», ha detto Borghi. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

