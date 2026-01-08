In quale città e come è nata la bandiera tricolore italiana

La bandiera tricolore italiana ha origine a Reggio Emilia nel 1797, quando viene adottata come simbolo delle rivoluzioni e dei moti insurrezionali dell’epoca. Questo tricolore, con i suoi tre colori, rappresenta l’identità e l’unità del paese, evolvendosi nel tempo per diventare il simbolo ufficiale dell’Italia unificata. La sua nascita a Reggio Emilia segna un momento fondamentale nella storia nazionale.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.