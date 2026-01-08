In pieno centro storico apre un nuovo locale la sua specialità è la pizza alla romana

Nel cuore di Rimini, nel centro storico di Corso Augusto 90-92, nasce Rom’antica, il nuovo locale specializzato in pizza alla romana. Con questa apertura, la città amplia l’offerta gastronomica, proponendo un prodotto tradizionale in un ambiente curato e accogliente. La presenza di Rom’antica rappresenta un’opportunità per apprezzare una pizza autentica, preparata con attenzione e rispetto della ricetta classica.

