In pieno centro storico apre un nuovo locale la sua specialità è la pizza alla romana

Nel cuore di Rimini, nel centro storico di Corso Augusto 90-92, nasce Rom’antica, il nuovo locale specializzato in pizza alla romana. Con questa apertura, la città amplia l’offerta gastronomica, proponendo un prodotto tradizionale in un ambiente curato e accogliente. La presenza di Rom’antica rappresenta un’opportunità per apprezzare una pizza autentica, preparata con attenzione e rispetto della ricetta classica.
Rimini si prepara ad accogliere il profumo inconfondibile della pizza alla romana: Rom’antica ha inaugurato il suo 60° punto vendita nel centro storico, in Corso Augusto 90-92. Un traguardo importante per il brand del Gruppo Finiper Canova, che continua a espandersi e a diffondere la cultura. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
