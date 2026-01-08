In Inghilterra la fine della crudeltà legale sulle aragoste Stop alle sofferenze inutili

In Inghilterra, è stata approvata una legge che vieta l’uccisione delle aragoste in modo crudele. Dopo secoli di pratiche considerate normali e spesso ignorate, ora si riconosce l’importanza di ridurre le sofferenze degli animali marini. Questa normativa rappresenta un passo importante verso un approccio più etico e consapevole nella preparazione dei frutti di mare, rispettando il benessere degli animali e promuovendo un nuovo standard di responsabilità.

Per secoli, lontano dagli sguardi e raramente interrogato sul piano morale, uno dei gesti più comuni nelle cucine europee è stato quello di immergere un'aragosta viva nell'acqua bollente, una pratica tramandata come normale, quasi inevitabile, giustificata dall'abitudine e dalla tradizione gastronomica. Eppure la storia del diritto e della civiltà insegna che molte consuetudini, una volta considerate intoccabili, sono state progressivamente abbandonate quando la conoscenza scientifica e la coscienza etica hanno reso evidente la loro ingiustizia. La recente presa di posizione legislativa dell'Inghilterra si inserisce esattamente in questo solco e rappresenta un passaggio storico che merita di essere non solo accolto, ma apertamente lodato.

