Riccardo Paletti, gravemente indebolito dopo un’iniezione di Botox, tornerà in Italia, come annunciato dalla madre. La decisione chiude un lungo periodo di tensioni, ricorsi e richieste di intervento alle autorità. La famiglia si impegna a seguire da vicino la sua condizione, sperando in un percorso di assistenza e supporto nel Paese.

" Riccardo tornerà in Italia ". Con queste parole la madre di Riccardo Paletti ha annunciato la decisione che mette fine a mesi di tensioni, ricorsi e appelli alle autorità. Il 52enne romano, residente negli Stati Uniti, potrà lasciare l’ospedale di Miami dove è ricoverato da luglio e rientrare nel nostro Paese per essere curato. Una scelta arrivata dopo un lungo braccio di ferro con la struttura sanitaria americana, che aveva invece disposto il trasferimento del paziente in una clinica di fine vita. La famiglia ha reso noto di aver ottenuto il via libera al rimpatrio dopo l’intervento delle autorità consolari italiane e una decisione del giudice federale della Florida, che ha sbloccato una vicenda diventata anche un caso mediatico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In fin di vita dopo un’iniezione di botox, Riccardo Paletti tornerà in Italia. La battaglia della famiglia

