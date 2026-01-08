In fabbrica fa troppo freddo scatta lo sciopero di un’ora a fine turno

Venerdì 9 gennaio 2026, la Magna di Guasticce, frazione di Collesalvetti, in provincia di Livorno, ha indetto uno sciopero di un’ora a fine turno a causa delle temperature troppo basse in fabbrica. L’astensione dal lavoro mira a sensibilizzare sulle condizioni ambientali e sulla tutela dei lavoratori. La decisione è stata comunicata per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e confortevole.

Collesalvetti, 8 gennaio 2026 – Sciopero di un'ora venerdì 9 gennaio alla Magna di Guasticce frazione di Collesalvetti, in provincia di Livorno. L'azienda realizza componentistica auto (serrature) e ha oltre 500 addetti. Che protestano a causa del freddo nei reparti dove i lavoratori continuano a lavorare in "condizioni inaccettabili" nonostante gli interventi effettuati dall'azienda. Il problema, spiegano Fiom-Cgil e rsu, "si ripresenta ogni anno: portelloni rotti o malfunzionanti, dispersione di calore e reparti che restano freddi" mentre gli "interventi parziali non risolvono un problema strutturale che pesa sulla salute e sulla dignità di chi lavora ".

