In due anni 36 casi di violenza ai dipendenti

Negli ultimi due anni, sono stati registrati 36 casi di violenza nei confronti dei dipendenti del trasporto pubblico, con un impatto di 407 giorni di assenza. Questi dati evidenziano una situazione preoccupante, che richiede attenzione e interventi mirati per garantire la sicurezza e il benessere del personale coinvolto. La crescente frequenza di episodi di violenza rappresenta una sfida importante per le aziende e le istituzioni del settore.

Trentasei aggressioni in due anni. E un totale di 407 giorni di assenza dal lavoro per il personale del trasporto pubblico, al centro di una scia di violenza che non accenna a fermarsi. In tutta l' Emilia-Romagna, nel 2024 e nel 2025, sono state 149 le aggressioni ai ferrovieri e 226 (per 2.143 giornate di assenza) quelle complessive legate agli operatori del trasporto pubblico: Bologna è maglia nera, rappresenta quasi il 17% del casi e il 19% dei giorni a casa per i lavoratori a seguito di infortuni o violenze. Il quadro emerge dai numeri che Pietro Vignali (foto), capogruppo di Forza Italia in Regione, ha recuperato con un atto ispettivo: "Il dato evidenzia un impatto significativo delle aggressioni sul personale, in particolare sui verificatori dei titoli di viaggio, con un'incidenza rilevante sul numero complessivo di giorni persi.

