In collina slitta ancora la prima campanella.

A causa delle forti nevicate di martedì e delle basse temperature che persistono da ieri, l’Istituto Comprensivo di Sogliano al Rubicone, che include anche le scuole di Roncofreddo e Borghi, ha deciso di mantenere le scuole chiuse anche oggi. La decisione si basa sulle condizioni meteorologiche attuali e sulla sicurezza degli studenti e del personale scolastico. La ripresa delle attività è prevista quando le condizioni miglioreranno.

A causa delle abbondanti nevicate di martedì e dell’abbassarsi di diversi gradi delle temperature fin da ieri, l’Istituto Comprensivo di Sogliano al Rubicone che raggruppa pure le scuole dei comuni di Roncofreddo e Borghi terrà chiuse le scuole anche oggi. Il Comune di Montiano invece le riaprirà dopo la chiusura di ieri. Le strade nei comuni di collina e nelle frazioni di Sogliano al Rubicone sul crinale appenninico sono tutte pulite percorribili mantenendo la massima attenzione. A Sogliano al Rubicone è stato annullato il mercato ambulante di questa mattina. Negli altri cinque comuni del Rubicone, Savignano, San Mauro Pascoli, Gatteo, Longiano e Gambettola scuole tutte aperte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

