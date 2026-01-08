In questo video, la NASA ci permette di osservare in modo sorprendente un evento che normalmente richiede secoli: la nascita e la fine di una supernova. Grazie al telescopio spaziale Chandra, possiamo assistere a questa esplosione cosmica in soli 40 secondi, offrendo una prospettiva unica sulla vita delle stelle e sui processi più affascinanti dell'universo.

Cosa succede quando una stella muore? Di solito è un processo che richiede ere geologiche, ma grazie al telescopio spaziale a raggi X Chandra della NASA, oggi possiamo assistere a un’esplosione cosmica durata secoli in appena 40 secondi. Il video diffuso dall’agenzia spaziale raccoglie un quarto di secolo di osservazioni continue sui resti della Supernova di Keplero, una stella esplosa nel 1604 che ha cambiato per sempre il nostro modo di guardare il cielo. Tutto ebbe inizio oltre quattro secoli fa, quando l’astronomo Johannes Kepler notò una luce così potente da restare visibile in pieno giorno per tre settimane. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - In 40 secondi vedi secoli di storia, una Supernova che nasce e muore: il video della NASA è strabiliante

Leggi anche: 40 secondi porta al cinema una storia vera che non si deve dimenticare, quella di Willy Monteiro Duarte

Leggi anche: 40 secondi e quella scelta alla regia che rende la sua storia ancora più indimenticabile

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

In 40 secondi vedi secoli di storia, una Supernova che nasce e muore: il video della NASA è strabiliante.

40 Secondi - Ispirato a una tragedia realmente accaduta il film racconta dell'omicidio di Willy Monteiro, assassinato dopo un pestaggio brutale che è durato meno di un minuto. movieplayer.it

LA TRAMA DI 40 SECONDI - 40 Secondi, il film diretto da Vincenzo Alfieri, si ispira a una vicenda reale di ingiustizia e disumanità che ha sconvolto l’Italia. comingsoon.it

Ho scritto a questo ragazzo invitandolo ad uscire con me. Ha accettato, ma tempo due secondi e mi scrive queste cose. Voi cosa fareste x.com

Un breve video di tre secondi mostra Jelenic Marin, 36enne croato, nell'atrio della stazione di Bologna. Sono le 18.03 di lunedì 5 gennaio. Altri spezzoni di brevi filmati delle telecamere di videosorveglianza lo mostrano al binario 1 e altri mentre si avvia lungo i - facebook.com facebook