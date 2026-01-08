In 20 contro 4 | i compagni sbagliano sempre

In un clima di tensione e scontri, il confronto tra i gruppi politici si fa sempre più acceso. Recenti episodi richiamano atmosfere degli anni passati, con incidenti e divergenze che evidenziano le divisioni ancora presenti nel panorama politico italiano. È importante affrontare queste situazioni con sobrietà e rispetto, mantenendo il focus sul dialogo e sulla ricerca di soluzioni condivise.

Sembra di essere tornati agli Anni di Piombo. Presi a sprangate i ragazzi di Gioventù Nazionale che ricordavano le vittime dell'agguato di Acca Larenzia contro i missini del 1978. Trovati 5 fori di proiettile e due ogive in una sede Cgil della Capitale. Ritorno ai Seventies. Non quelli di Bob Dylan e Gigi Riva ma quelli degli opposti estremismi. Ti svegli una mattina di gennaio e ti ritrovi in un clima da anni di piombo. Tre indizi fanno una prova. A Roma, quartiere Tuscolano, quattro attivisti di Gioventù nazionale (l'organizzazione giovanile di Fdi) sono stati aggrediti con spranghe e aste mentre affiggevano manifesti per commemorare la strage di Acca Larenzia. Crans Montana, l'angoscia della terza D del liceo Virgilio di Milano: 4 compagni di classe sono in condizioni critiche dopo il rogo di Capodanno a Crans-Montana. «Dovevano partire in sei». Il problema storico della sinistra: non riuscire a prendere le distanze da dittatori comunisti come negli anni Settanta dai terroristi brigatisti che furono definiti i "compagni che sbagliano".

