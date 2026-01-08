Imprese fra speranza e nuove sfide | Misure per favorire competitività

Cna Toscana Centro evidenzia l'importanza di investimenti in innovazione, formazione e riduzione dei costi energetici per sostenere la competitività delle imprese. In un contesto caratterizzato da incertezze, le aziende affrontano il nuovo anno con speranza e determinazione, cercando di superare le sfide legate ai cambiamenti economici e energetici. Questo momento rappresenta un’opportunità per rafforzare le basi e promuovere uno sviluppo sostenibile.

"Servono investimenti in innovazione, formazione e una diminuzione delle bollette energetiche per sostenere la competitività ", dice Cna Toscana Centro in un contesto nel quale il mondo delle imprese guarda con timore, ma anche con fiducia a questo 2026 che è alle battute iniziali dopo un anno che è stato comunque difficile e carico di incognite. Se il quadro nazionale evidenzia una fotografia in chiaroscuro, anche se alleggerita dall’energia delle nuove generazioni, nei territori di Prato e Pistoia l’emergenza energia e il rischio di deindustrializzazione richiedono soluzioni immediate e Cna Toscana Centro – spiega un a nota – ha già proposto azioni concrete per trasformare le sfide in opportunità e sostenere la ripresa del tessuto produttivo locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

