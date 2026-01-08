Imprenditore a processo per violenza sessuale la vittima | Aggredita nel parcheggio e abusata sotto la minaccia di un coltello

È iniziato giovedì presso il Tribunale di Rimini il processo a carico di un imprenditore di 42 anni, accusato di aver aggredito e violentato una cameriera 24enne nel parcheggio di un ristorante di Riccione. La vittima ha riferito di essere stata minacciata con un coltello prima dell'aggressione. Il procedimento si svolge nel rispetto delle procedure legali, con l’obiettivo di accertare i fatti e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte.

