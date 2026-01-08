Impianti di riscaldamento fuori uso Scuole d’infanzia e primaria chiuse

A causa di un guasto agli impianti di riscaldamento, le scuole dell'infanzia e primaria di Limbiate sono state chiuse ieri. La situazione ha reso impraticabile garantire condizioni adeguate di comfort e sicurezza per studenti e personale. Le autorità stanno intervenendo per risolvere il problema nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle normative vigenti.

Un guasto all'impianto di riscaldamento ha reso necessario disporre la chiusura di due istituti scolastici ieri a Limbiate. I disagi hanno riguardato la scuola primaria e la scuola d'infanzia del plesso Collodi di via Tiepolo, nel quartiere Pinzano. "Un improvviso guasto ha causato la chiusura della scuola primaria e della scuola d'infanzia - si legge in una nota circolata tra i genitori nella giornata dell'Epifania, a meno di 24 ore dalla riapertura -. La ditta incaricata della gestione del riscaldamento è intervenuta tempestivamente e continuerà a lavorare per risolvere il problema nel più breve tempo possibile".

Ascoli, impianto di riscaldamento fuori uso a scuola: lezioni sospese in 15 classi dell’Orsini. Gli studenti del liceo scientifico in sciopero - ASCOLI Lezioni sospese questa mattina in quindici classi del liceo scientifico Antonio Orsini a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento. corriereadriatico.it

Liceo Galvani al freddo, fuori uso l’impianto di riscaldamento - Si brucia, durante la notte tra domenica e lunedì, una pompa dell’impianto di riscaldamento e l’ala storica del liceo Galvani rimane al freddo. ilrestodelcarlino.it

