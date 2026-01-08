Impianti cerebrali e robot chirurghi il futuro secondo Elon Musk

Elon Musk sostiene che stiamo entrando nell’era della singolarità tecnologica, un punto in cui le macchine, supportate dall’intelligenza artificiale, supereranno l’intelligenza umana. Tra innovazioni come gli impianti cerebrali e i robot chirurghi, il futuro della tecnologia medica si sta rapidamente sviluppando, aprendo nuove possibilità e sfide. Questa evoluzione rappresenta un passo importante nel progresso dell’intelligenza artificiale e delle sue applicazioni nel settore sanitario.

“Siamo entrati nell’era della singolarità tecnologica ”. Il miliardario visionario Elon Musk non ha dubbi: il momento irreversibile in cui le macchine, guidate dall’AI, supereranno l’intelligenza umana è ormai alle porte. A margine di un maxi round di finanziamento da 20 miliardi di dollari per xAI, il Ceo di Tesla e SpaceX ha rilasciato dichiarazioni entusiastiche a proposito di intelligenza artificiale e robotica in un podcast pubblicato sul canale Moonshots con Peter Diamandis. Un’era che porterà a “un futuro incredibile, di abbondanza per tutti ”. Optimus. Al centro della sua visione sul futuro dell’intelligenza artificiale applicata in modo diffuso c’è Optimus, il robot umanoide di Tesla che secondo l’imprenditore avrà un impatto significativo anche sulla sanità. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Impianti cerebrali e robot chirurghi, il futuro secondo Elon Musk Leggi anche: Elon Musk diventa il primo trilionario della storia: festa con i robot umanoidi “Optimus” alla gigafactory Tesla Leggi anche: Elon Musk festeggia il maxi-bonus da 1.000 miliardi ballando con i robot di Tesla – Il video Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Impianti cerebrali e robot chirurghi, il futuro secondo Elon Musk; Neuralink verso la produzione su larga scala e chirurgia automatizzata; Neuralink: Musk vuole impiantare chip nel cervello di tutti dal 2026; Elon Musk: Il 2026 sarà l'anni di AI e robotica. Impianti cerebrali e robot chirurghi, il futuro secondo Elon Musk - Secondo l’imprenditore sudafricano il 2026 sarà l’anno in cui l’AI dispiegherà i suoi effetti dirompenti sulla sanità. lapresse.it

Musk Neuralink rivoluziona le menti: impianti cerebrali per tutti, promessa che stravolge privacy e potere - Pazienti umani e primi risultatiElon Musk e la sua società Neuralink hanno mostrato i primi risultati clinici con impianti cerebrali su pazienti umani ... assodigitale.it

Neuralink accelera: produzione di massa degli impianti cerebrali prevista per il 2026 - Neuralink punta ad avviare la produzione ad alto volume dei suoi impianti cerebrali entro il 2026, insieme a interventi chirurgici completamente automatizzati. hwupgrade.it

Neuralink punta ad avviare la produzione ad alto volume dei suoi impianti cerebrali entro il 2026, insieme a interventi chirurgici completamente automatizzati. Dopo l'avvio dei trial umani nel 2024, 12 pazienti con paralisi utilizzano già la tecnologia #elonmusk - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.