Imperia aggressione a capotreno | 2 arresti

8 gen 2026

A Imperia, un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito un capotreno sul treno 681. L'episodio è avvenuto ieri, e le forze dell'ordine hanno prontamente intervenuto. L'arresto si inserisce in un quadro di attività di prevenzione e tutela del personale ferroviario, sottolineando l'importanza di garantire la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici.

È stato arrestato l’uomo che, nella giornata di ieri, ha aggredito un capotreno a Imperia sul convoglio 681. Il capotreno era intervenuto nel tentativo di impedire a due persone, un uomo e una donna, di salire sul convoglio per una situazione di forte tensione e lite in atto tra i due e una terza persona. In quelle fasi, il capotreno è stato aggredito e ferito. Giunto alla stazione di Genova, il capotreno si è recato al pronto soccorso e ha sporto denuncia. I due sospettati avevano rapinato un uomo. Dalle indagini della Squadra Volante di Imperia è emerso che i due a cui era stato impedito l’accesso sul treno, poco prima, avevano rapinato un uomo, rubandogli 50 euro, colpendolo ripetutamente e scaraventandolo al suolo, prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Lapresse.it

